نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بمحافظة البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، قسم رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 47 الف 505 ناخبا، وعدد الحضور 34 الف 649 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 32 الف 844 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1805 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 20 الف 378

فريد زهران:

عبدالسند يمامة: 43

حازم عمر: 10 الف 334