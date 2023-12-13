نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة قسم أول بمحافظة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بالدائرة رقم 1 قسم أول بمحافظة أسوان، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 159508 ناخبا، وعدد الحضور 110087 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 108483 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 1604 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 98077 صوت

فريد زهران: 4157 صوت

عبدالسند يمامة: 3824 صوت

حازم عمر: 2425 صوت