مركز السنطة: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 179852 صوتا وزهران 3490 ويمامة 6327 وعمر 5452

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 05:35 صباحاً - أعلنت اللجنة العامة بمركز السنطة عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 179852 صوتا ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 3490 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 6327 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 5452 صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.