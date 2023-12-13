لجنة زفتى بالغربية: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 40167 وزهران 2255 ويمامة 1936 وعمر 1977صوتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 05:35 صباحاً - أعلنت اللجنة العامة بقسم زفتى بالغربية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 40167 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 2255 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1936 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 1977صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.