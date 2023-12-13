لجنة قسم الأقصر : حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 82534 صوتا وزهران 4652 وعمر 1425 ويمامة 2265

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 05:35 صباحاً - أعلنت لجنة دائرة قسم الأقصر عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقا لـ"إكسترا نيوز"، حيث حصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 82534 صوتا، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 4652 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2265 صوتا، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 1425 صوتا.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، مساء أمس الثلاثاء، وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.