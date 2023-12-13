الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 42 مواطنًا على جنسيات أجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:30 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 42 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا مدرج أسمائهم في الكشف التالي، ورفض طلب قسورة الدين يوسف عرفات الخواجة مواليد دولة فلسطين اكتساب الجنسية المصرية، تبعًا لوالدته لدواع أمنية.

ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

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قرار برد الجنسية

قرار برفض منح الجنسية



