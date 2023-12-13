إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل فى مؤتمر صحفى عالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:30 صباحاً - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفى عالمي عقب الانتهاء من فترة الطعون على محاضر وقرارات اللجان العامة فى الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع الخاصة بالتصويت والفرز.

وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وأعلنت اللجان العامة نتائج الحصر العددي للفرز أمام وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين، وارسلت الأوراق الى الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، اليوم موعدا لانتهاء الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من غدا الخميس فى تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة –إن وجدت- وتفصل فيها يومى الجمعة والسبت وتعلن النتيجة النهائية وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، مساء أمس الثلاثاء، وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، يوم الأحد بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة.