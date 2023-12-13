نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام الدراسة فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظمت الدراسة اليوم الأربعاء، فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بعد حصول الطلاب على إجازة في عدد من المدارس من يوم الأحد الماضي 10 ديسمبر وحتى أمس الثلاثاء 12 من نفس الشهر، بسبب الانتخابات الرئاسية 2024.

في ذات السياق، قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن رؤساء الأحياء كثفوا جهودهم طوال الليل فى رفع كافة الشوادر أمام المدارس التي تم تخصيصها لعمل لجان انتخابية.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعويض الطلاب في المنهج الدراسى في هذه الأيام التي توقفت فيها الدراسة وشرحه، مع استمرار عمل المدارس.



وعلى صعيدا أخر، طالبت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تطبيق الغياب اليومى على الطلاب الذين توقف في مدارسهم بسبب حصولهم على إجازة 3 أيام بسبب التصويت في الانتخابات الرئاسية