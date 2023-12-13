الهيئة الوطنية تبدأ تلقى الطعون الانتخابية فى نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الخميس، تلقى الطعون الانتخابية في نتيجة الانتخابات الرئاسية، الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز.

وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الجمعة والسبت، في الطعون الانتخابية وإصدار قرار بشأنها.

وانتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عملية فرز الأصوات وإعداد الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة وما حصل عليه كل مرشح من أصوات.

وأعلنت اللجان العامة نتائج الحصر العددي للفرز أمام مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام، وارسلت الأوراق الى الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أجرت اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، مساء أمس الثلاثاء، وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي.

وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، يوم الأحد بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة.