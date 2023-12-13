رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء لمتابعة توافر السلع الغذائية، وعدد من الملفات المختلفة.

وتولى المستشار محمد الحمصاني مهمة العمل متحدثا رسميا باسم مجلس الوزراء، خلفا لزميله بوزارة الخارجية، المستشار سامح الخشن، الذى عاد لوزارته لتولي مهام جديدة.

التحق المستشار محمد الحمصاني بالعمل بوزارة الخارجية عام 2005، وعمل بالبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية في كل من وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وزامبيا ونيوزيلندا، كما عمل بمقر ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة بإدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، وإدارة إسرائيل، ومكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علماً بأن آخر منصب تولاه بوزارة الخارجية هو مدير شئون جامعة الدول العربية.

حصل الحمصانى على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001.