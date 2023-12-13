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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

وتُعقد تلك الدورة برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وانطلقت جلسة اليوم بحضور وزراء السياحة العرب وعلى رأسهم السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووفود سياحية من مختلف البلدان العربية.

«برئاسة مصر».. انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ33 للمجلس الوزاري السياحي العربي

وكان المجلس الوزاري العربي للسياحة قد انتخب مصر رئيسا، لمكتبه التنفيذي للأعوام من «2021 إلى 2023» وقرر انتخاب سلطنة عمان نائبًا للرئيس، وأن تتشكل عضوية المكتب التنفيذى من المغرب، وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين، كما اختار مدينة مادبا الأردنية عاصمة للسياحة العربية لعام 2022م.

ودعا المجلس الدول وهيئات السياحة في الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى دولة فلسطين في إطار التوصيات الواردة في ورقة العمل المقدمة من وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين لتطوير الصناعة السياحة الفلسطينية، إضافة إلى توجيه جزء من برامج الهيئات السياحية العربية لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي والآثار السلبية لجائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني.

وكلف المجلس المنظمة العربية للسياحة بسرعة تحديد جدول زمني لكل من تلك الدورات ومحتوى البرامج التدريبية، وبيان إجمالي التكلفة المالية لكل منها.