وزير الآثار لوزراء السياحة العرب: استطاعت منطقتنا النهوض بالقطاع رغم التحديات

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أحمد جودة - القاهرة - قال السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أُشيد بالجهد الكبير والملموس من جانب دولنا العربية المختلفة في دفع وتعزيز دور التعاون العربي في مجال السياحة، لنناقش ونتباحث فيما نتطلع إليه من طموحات لشعوبنا، تستوجب تنسيقًا وعملًا عربيًا مشتركًا، تؤهلنا لاستشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة تدعم من مساعينا لإيجاد غد أفضل لشعوبنا.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقدة برئاسة مصر، في دولة قطر، بحضور وزراء السياحة، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وزير السياحة والآثار لوزراء السياحة العرب: استطاعت منطقتنا النهوض بالقطاع رغم التحديات

وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به منطقتنا العربية حاليًا من ظروف سياسية، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي حيث إنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.

وقادت منطقة الشرق الأوسط، خلال العام الجاري، عملية التعافي من فيروس كورونا، فمنذ يناير وحتى سبتمبر 2023، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت منطقتنا أرقامًا سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20، لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.