بدءًا من اليوم.. عودة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، بدءًا من اليوم الأربعاء.

تخفيف أحمال الكهرباء

وأضاف المصدر، أن مركز التحكم القومي للكهرباء، قد ارسل تعليمات لشركات التوزيع، بعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ساعتين مثل السابق.

وكان قد كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وقف تخفيف الأحمال ووقف انقطاع الكهرباء خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، إن الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير، كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة.