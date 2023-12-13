الأرصاد تحذر من السيول وعودة ظاهرة الشبورة المائية اعتبارا من الخميس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد، حيث تشهد المحافظات بالسواحل الشمالية وحتى شمال هطول للأمطار بشكل مختلف الشدة من محافظة إلى الأخرى.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد من تكون السيول فى محافظة شمال سيناء بسبب الطبيعة الجغرافية والسلاسل الجبلية، الأمر الذى قد تتشكل معه سيول، وقد تمتد الامطار للقاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وخليج السويس ستكون أمطار خفيفة داخليا لكن لازالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

وأوضحت، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تليفزيونية، أن حالة عدم الاستقرار تعود إلى منخفض جوى متعمق بشكل كبير وتوقعت معه استمرار فرص سقوط الامطار بكميات لكنها أقل من أمس، قائلة: " اليوم تشهد هطول أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بالأخص مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والعريش".

ولهذا السبب قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعطيل الدراسة فى جميع مدارس المحافظة اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، أن تتلاشى فرص سقوط الامطار وعودة ظاهرة الشبورة المائية اعتبارا من الخميس حتى بداية الأسبوع القادم.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت الأرصاد أنها تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 13

دمياط 20 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 15

نخل 21 6

كاترين 15 4

الطور 23 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 20 13

السلوم 19 12

سيوة 18 10

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 25 17

شلاتين 27 20

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 9

أسيوط 22 9

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 23 14

أسوان 24 14

الوادى الجديد 22 8

أبو سمبل 23 12.