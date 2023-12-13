شرطة النقل والمواصلات تضبط 1542 قضية.. والكهرباء تتمكن من ضبط 13458 قضية سرقة تيار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1542 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13458 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كذلك أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 214 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتواصل أجهزة الداخلية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.