ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 3 مواطنين مقيمين بدائرة القسم، بأنه حال توجههم لإستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، إكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 عمال وبحوزتهم 5 لوحات معدنية.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.