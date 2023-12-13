قطاع أمن المنافذ بالداخلية يضبط ٣ قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال ٢٤ ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:30 مساءً -

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2386 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 23 قضية، كما تم تنفيذ 188 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.