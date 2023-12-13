ضياء رشوان: الاتفاق على زيادة دخول الوقود لغزة إلى 189 ألف لتر يوميا وشاحنتى غاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:38 مساءً - أكد رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان عبور 14023 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية و2135 مصريا من قطاع غزة، مشيرا على أن حجم المساعدات التي دخلت من مصر لقطاع غزة حتى الآن منذ بدء الحرب 3866 طنا، وإجمالى عدد الشاحنات التي عبرت معبر رفح 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات لغزة من الجانب المصرى، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها

وأضاف: استقبلت مصر 773 مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات وببعض الدول الصديقة ومعهم نحو 612 مرافقا، مؤكدا الاتفاق على زبادة كمية الوقوت المدخل لقطاع يوميا من 123 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتى غاز يوميا.

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودى، الذى يتواصل حتى نهاية الأسبوع.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد، ووفرت لهم الحماية، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية.

وفى المُقابل.. منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

وفى وقت سابق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي رأس العامود بمدينة القدس المحتلة.