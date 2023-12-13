عضو بالشيوخ: المشاركة الكبيرة من الناخبين نجاح تاريخى لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - اعتبرت الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس الشيوخ المشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية بمثابة نجاح تاريخى لمصر وشعبها العظيم فى ممارسة الديمقراطية فى هذه الانتخابات.

مؤكدة أن هذه المشاركة الكبيرة فى هذه الانتخابات تكشف وعى المصريين الذين ضربوا أروع الأمثال في المشاركة الإيجابية للتأكيد على اهتمامهم باستقرار وأمن بلادهم.

وقالت " أباظة " إن مشاركة المصريين بهذه الصورة التى أبهرت العالم كله تؤكد حرص المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على الوقوف بجانب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها الدولة المصرية في الفترة الراهنة.

مشيدة بالإقبال الكبير من الناخبين بمختلف محافظات مصر حيث كانت الطوابير من الناخبين من الرجال والنساء والشباب أمام اللجان الانتخابية واضحة للغاية

ووجهت الدكتورة يسرا أباظة كل التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التى أدارت هذا العرس الديمقراطى بكل حرفية ومهنية مشيدة بدور الأجهزة الأمنية فى تأمين هذه الانتخابات وتقديم جميع التيسيرات أمام الناخبين للإدلاء باصواتهم بكل سهولة