مانشستر سيتى يهزم النجم الأحمر 3-2 ويحقق العلامة الكاملة فى دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:33 مساءً - جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من إن بيوم هوانج، وألكسندر كاتاي في الدقيقتين 76، و93 لصالح النجم الأحمر صاحب الأرض والجمهور، بينما أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من ميكا هاميلتون، أوسكار بوب، كالفين فيليبس من ركلة جزاء في الدقائق 19، 62، و85 على التوالي.

وضمن مانشستر سيتي "حامل اللقب" الصدارة، في ظل تواجده على القمة برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في جميع مبارياته الست بالمجموعة وتسجيل 18 هدفًا وتلقي 7.

بينما تواجد النجم الأحمر في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل في لقاء وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 7 أهداف وتلقي 15.

وخاض مانشستر سيتي مباراة اليوم، دون نجمه النرويجى إرلينج هالاند للإصابة، حيث غاب عن التدريبات الأخيرة قبل مواجهة ريد ستار بلجراد.النجم الأحمر ضد مان سيتي

وغاب هالاند عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، ولم يحدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مدة معينة لتعافيه ، قائلا :"أنه يتمنى أن يكون جاهزا لمباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية.

وأكدت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا أن هذا يعني أيضا أن هالاند صاحب الـ 23 عاما سيغيب أيضا عن مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد السبت المقبل على ملعب الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي.

كان مانشستر سيتي قد حقق الإنتصار في مباراة الجولة الماضية أمام نظيره نادي لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين،فيما تلقى سرفينا زفيزدا الخسارة في اللقاء السابق على يد نظيره يونج بويز بهدفين دون مقابل.دوري أبطال أوروبا

وتنص لائحة دوري الأبطال على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية لدور الـ16، في حين تنتقل الأندية صاحبة المركز الثالث في تلك المجموعات للدوري الأوروبي.

وتلعب الأندية المنتقلة للدوري الأوروبي مع الفرق التي نالت الوصافة بمرحلة المجموعات في تلك البطولة، وذلك في دور فاصل لتحديد الصاعد منها لدور الـ16 بالمسابقة.

وجاء تشكيل سرفينا زفيزدا كالتالي:

حراسة المرمى: ياجليزر.

خط الدفاع: نيديليكوفيتش، جيجا، سباجيك، دراجوفيتش.

خط الوسط: كانجا، ميجالوفيتش، هوانج.

خط الهجوم: بوكاري، ندياي، أولاينكا.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: لويس، ستونز، أكانجي، جوميز.

خط الوسط: فيليبس، كوفاسيتش، نونيس.

خط الهجوم: بوب، جريليش، هاميلتون.