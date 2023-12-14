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أحمد جودة - القاهرة - بعد ثبوت رؤية الهلال دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر جمادي الآخر لعام 1445

"بدأ العد التنازلي" دار الإفتاء تعلن عن بداية أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1445 اليوم وأقتراب حلول الشهر المبارك.



استطلعت دار الإفتاء المصرية، يوم أمس الأربعاء هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـجريًا، من خلال اللجان الشرعية والعلمية، وبعد الاستطلاع كشفت دار الإفتاء، عن أن اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريًا.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه قد تحقق لديها شرعًا من خلال الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين.

الإفتاء توضح

وعلى ذلك كانت قد أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ إلى أن يومَ أمس الاربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا، كان هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًا.

تقديم التهنئة

وقدمت دار الإفتاء المصرية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري والعربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًا، داعية المولي عز وجل أن يديم الصحة والستر والأمن والأمان والخير والبركات على الأمة الإسلامية والعربية.

ومع بداية شهر جمادى الآخرة يشار إلى أنه قد بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات والنفحات،حيث لم يتبقى سوى شهرين فقط هما شهرى رجب وشعبان لاستقبال الشهر الكريم.

موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024 الموافق 1445 هجريًا

وبحسب التوقعات الفلكية فأنه من المفترض بداية شهر رمضان يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

ما هي أسماء شهور السنة الهجرية

وتتكون السنة الهجرية من 12 شهر وهم كالتالى:-