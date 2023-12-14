سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية تستقبل أمين رئاسة الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - أعربت سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل اليوم الخميس عن سعادتها بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع في المشروعات القومية والحضارية الكبرى، كما أعربت عن سعادتها بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من تطور ونماء كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات، مشيرة إلى عمق العلاقات البحرينية المصرية، وضرورة مواصلة التعاون للوصول إلى آفاق أوسع في ترسيخ هذه العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة البحرينية اليوم أمين رئاسة الجمهورية أحمد رضا، الذي نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحكومة وشعب البحرين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم.

ونقلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين الكريم، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم، وتمنياتهما لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار، والسعي قدما نحو تعزيز العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

وأعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على مشاركتهم احتفالات مملكة البحرين، متمنية للبلدين المزيد من التقدم والرخاء.