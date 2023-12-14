مساعد وزير الخارجية للشئون العربية يستقبل وفداً من أعضاء كلية الدفاع الوطني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - استقبل السفير د.محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية بمقر وزارة الخارجية المصرية وفداً من أعضاء هيئة التدريس ودراسي الدورة الحادية عشر بكلية الدفاع الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يزور مصر حالياً، برئاسة العميد الدكتور أحمد محمد المرر.

وأكد السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية خلال اللقاء على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وامتدادها التاريخي. كما استعرض رؤية السياسة الخارجية المصرية حيال أهم الملفات على الصعيد الإقليمي والدولي وذلك في إطار مناقشة أثراها أعضاء كلية الدفاع الوطني الإماراتي حيث شملت التطرق لقضايا الأمن المائي، والوضع في قطاع غزة، وتطورات الأوضاع الإقليمية. وأشار د. البدري إلى أن ما يشهده العمق العربي من أزمات تعصف بمقدرات الدول يحتم ضرورة إتباع سياسة خارجية متزنة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم الإخلال بمؤسساتها، وهو الأمر الذي يمثل الضمانة الوحيدة لتماسك الدولة ومؤسساتها.

كما دارت مناقشات حول الاستراتيجيات التي تتبعها مصر لجذب الاستثمارات الخارجية وعلاقات مصر مع دول الجوار. وفي هذا الصدد، أوضح د. البدري جهود مصر ورؤيتها الاقتصادية والخطوات التي تتبعها في الملف الاقتصادي لتحسين المناخ الاستثماري.

ورداً على بعض الاستفسارات حول السياسة الخارجية المصرية الإقليمية والدولية، استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون العربية أهم ثوابت المواقف المصرية تجاه مختلف القضايا المُتسقة مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار والمصلحة الوطنية مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية .

ومن جانبه، أكد الدكتور المرر على متانة العلاقات الثنائية والمكانة الخاصة التي تحظى بها مصر في قلوب دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والحرص لدى قيادة الإمارات على تعزيز كافة أوجه العلاقات المتشعبة بين البلدين، كما أشاد بحسن الاستقبال والضيافة بمقر وزارة الخارجية.