نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنى للصناعـات التابع للإنتاج الحربى ينظم محاضـرة بعنوان "انزل وشارك وحافظ على وطنك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، بأن المعهد الفنى للصناعات المتطورة أحد الكيانات التدريبية والتعليمية التابعة لقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى قام بتنظيم محاضرة بعنوان ( انزل وشارك وحافظ على وطنك ).

وقام بتقديم المحاضرة اللواء دكتور حافظ محمود حسن محاضر الإستراتيجية والأمن القومى بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك بهدف توعية الطلاب حول أهمية أداء الواجب الوطنى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتزويدهم بفهم أعمق حول الأحداث الجارية، وزيادة مستوى الوعى بمدى التحديات التى تواجه الوطن وحاجته لمشاركة أبنائه الإيجابية فى كافة المجالات ليصل للمكانة التى يستحقها بين الأمم.

فى ضوء توجيهات المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة المشاركة الفعالة فى كافة المناسبات والأحداث الوطنية بما يتماشى مع الدور الإيجابى لوزارة الإنتاج الحربي ومنها ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.



واستعرض اللواء دكتور حافظ محمود حسن خلال المحاضرة أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري ودور الشباب في الحفاظ عليه لضمان تماسك الوطن والوقوف بجدية ووعي ضد كافة المخاطر المحيطة به، خاصة في المرحلة الراهنة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية في تشكيل الوعي والحرب التي تخوضها الدولة ضد أعداء الوطن.



كما استعرض أهمية المشروعات التنموية القومية فى دعم الأمن القومي للوطن، والدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تهدد استقرار البلاد، موضحًا ان مثل هذه المحاضرات تساهم فى رفع وعى الطلاب والإلمام بكافة القضايا المعاصرة والأخطار المحيطة وتصحيح المعلومات المشوشه، وذلك بهدف مواجهة المخططات التى تستهدف أمن الدولة المصرية، مناشدًا الطلاب بضرورة الحرص الدائم على الاطلاع على الحقائق المتعلقة بقضايا الأمن القومي المصري والتحصين باليقظة والوعي ضد كافة الوسائل الحديثة للحرب النفسية التي تستهدف شباب مصر وأمن وسلامة الوطن.



وفى سياق متصل صرح " بكر " بأن المعهد الفنى للصناعات المتطورة قام بتنظيم حملة ( تبرع بالدم ) بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسى التابع للمصل واللقاح (فاكسيرا) وشارك فيها طلاب المعهد بالإضافة للعاملين بالقطاع، وشهدت الحملة إقبال كثيف من الطلاب للتبرع بالدم رغبة منهم فى المشاركة الإيجابية لخدمة وطنهم.