وزارة العمل : بحث التعاون مع جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة لديوان محافظة الإسماعيلية، في إطار التعاون بين المديرية والمحافظة

من خلال جهاز التشغيل بالمحافظة وإدارة التشغيل التابعة للمديرية لزيادة فرص العمل التي يتم توفيرها للشباب من الجنسين داخل المحافظة، وايضا تنظيم ندوات توعية حول حقوق العمال قبل وبعد التوظيف لمعرفة حقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز الانتاج، وتاتى هذه الزيارة تمهيداً لعمل اتفاق بين الجانبين فى هذا الشأن، في إطار جهود المديرية وسعيها لدعم الشباب من أبناء المحافظة وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى والتواجد المستمر بين العمال وتوفير مناخ العمل الآمن..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز التعاون مع الشركاء في الداخل والخارج لتوفير مزيد من توفير فرص عمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر لمزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، مضيفاً أنه استقبله خلال الزيارة دعاء نصر مديرة جهاز التشغيل ، ورافقه فيها إبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة، مؤكدا خلال اللقاء حرص المديرية على التواصل مع جهاز التشغيل، لبحث سبل التعاون لخدمة أبناء المحافظة، وتفعيل دور أجهزة المديرية لتحقيق ذلك الهدف من مكاتب التشغيل تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية..

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