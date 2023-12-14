وزارة العمل : تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة سوهاج قامت بها إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بالتعاون مع مكتب عمل سوهاج ومكتب السلامة والصحة المهنية بسوهاج لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة ، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة ، حيث جرى التفتيش بمدينة سوهاج الجديدة على 3 مشروعات لإنشاء كومبوندات وتجمعات سكنية ومدرسة ، وبلغ عدد العمال الذين تم حصرهم واستكمال بياناتهم 246 عامل غير منتظم بالتنسيق مع جهاز مدينة سوهاج الجديدة باعتباره الجهة المسندة لتلك العمليات ، كما جرى التنبيه على الشركات المنفذة بضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات حفاظاً على أرواح العمال .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة ، حيث أكد الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقرير للوزارة ان الإدارة المختصة قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة سوهاج الجديدة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها ، منوهاً إلى إستمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وشارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ، وريجان شوقي مدير مكتب عمل سوهاج ، وأحمد دهب مفتش العمل ، وحسانين ابراهيم مفتش السلامة بسوهاج .