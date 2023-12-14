نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن مواصفات الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي للغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي لمادة اللغة العربية.

وجاءت المواصفات كالتالي:

- القراءة قطعتين معلوماتية وأدبية.

- الأدبية تحتوي سؤال من القصة يقيس الفهم وليس حفظ الأحداث والشخصيات على طريقة الصف الثالث (يجب على واضع الامتحان تطبيق ذلك لوجود لبس في ذلك الأمر).

-النصوص قطعتين شعرية ونثرية.

-الأدب سؤالان.

- البلاغة سؤالان.

- قطعة شعرية لا تتعدى 4 أبيات.

-النحو 8 أسئلة.

-7 اختياري 1 مقالي في حدود موضوعات المنهج المقررة.

-التعبير وظيفي وإبداعي.

-الوظيفي (دعوة.إعلان.تعليق) للصف الأول.

-الوظيفي (بسط. تلخيص) للصف الثاني.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

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