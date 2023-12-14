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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن مواصفات الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي للغة العربية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي لمادة اللغة العربية.
وجاءت المواصفات كالتالي:
- القراءة قطعتين معلوماتية وأدبية.
- الأدبية تحتوي سؤال من القصة يقيس الفهم وليس حفظ الأحداث والشخصيات على طريقة الصف الثالث (يجب على واضع الامتحان تطبيق ذلك لوجود لبس في ذلك الأمر).
-النصوص قطعتين شعرية ونثرية.
-الأدب سؤالان.
- البلاغة سؤالان.
- قطعة شعرية لا تتعدى 4 أبيات.
-النحو 8 أسئلة.
-7 اختياري 1 مقالي في حدود موضوعات المنهج المقررة.
-التعبير وظيفي وإبداعي.
-الوظيفي (دعوة.إعلان.تعليق) للصف الأول.
-الوظيفي (بسط. تلخيص) للصف الثاني.
جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتالي:
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.
- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024
-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.