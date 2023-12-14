مترو الأنفاق: تركيب وتفعيل ماكينات (TVM) بمحطات الخط الأول والثاني لصرف التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أعلنت شركة مترو الأنفاق عن تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات وشحن محفظة التذاكر، حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الإستخدام من خلال شاشة سهلة الإستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

تتيح ماكينات الصراف الآلي TVM الخدمات التالية:-

بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.

بيع وشحن محفظة التذاكر.

تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ _١٠ _ ٢٠ _ ٥٠ _ ١٠٠ _ ٢٠٠ جنيه، وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنه لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.