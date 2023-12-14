نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل ماكينات الصراف الآلي (TVM) بمحطات الخطين الأول والثاني للمترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ماكينات آلية "TVM" لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، في جميع محطات الخطين الأول والثاني للمترو طبقا لكثافة الركاب بالمحطات.

وتتميز هذه الماكينات بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم تعرض بيانات وإمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

ماكينات صرف التذاكر الآلية

تتيح الماكينات الآلية أو الصراف الآلي "TVM" الخدمات التالية:

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة.

- بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتي تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم في رحلة مريحة سريعة آمنه لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثاني.

وناشد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للمترو، جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.