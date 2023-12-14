الأمم المتحدة: ضخ إسرائيل للمياه بأنفاق غزة قد يؤدى لأضرار بيئية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة أن ضخ إسرائيل المياه بأنفاق غزة قد يؤدى لأضرار بيئية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.