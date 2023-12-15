تنفيذ 609 أحكام قضائية بأسوان وضبط قضيتي مخدرات بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمان، وتنفيذ 609 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى و4 طلقات) بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.