نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لـ إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا والتى أستمرت لعدة أيام، حيث إلتقى بالفريق أول / بحرى جوسيبى كافو دراجوانه رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالمنطقة.

كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية وإستمع إلى عرض تقديمى لطبيعة عمل القيادة وما تضمه من منظومات تقنية وآليات للقيادة والسيطرة، كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة شملت تفقد عدد من ميادين التدريب القتالى والرماية والمقلدات، وكذا المعدات والمركبات ونظم التسليح المستخدمة، مشيدًا بمستوى التدريب الراقى والإمكانيات المتميزة التى تمتلكها عناصر القوات المسلحة الإيطالية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

كما تضمنت الزيارة لقاء عدد من مسؤلى الشركات الإيطالية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع.

تأتى الزيارة فى إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.