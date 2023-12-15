نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشهد حضاري.. رحلة ترعة المريوطية بالجيزة من الإهمال إلى الإنجاز والإبداع.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ملحمة وطنية والعمل على قدم وساق لمسابقة الزمن ليل نهار، من أجل الإنتهاء من مشروع تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية في محافظة الجيزة، لتحويلها لمشهد حضاري وجمالي، لإنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار وبارتشينات مطاعم وكافيهات وممشى سياحي.

وشهدت المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني إنجاز كبير في معدلات التنفيذ، من خلال إنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار حضارية ومناطق ترفيهية واستثمارية بطول 650م، ونستعرض ملامح هذا الإنجاز خلال كما يلي:



في البداية شهد مسار ترعة المريوطية بين "فيصل والشيشيني" إنشاء موقف سرفيس نموذجي يستوعب نحو 40 سيارة سرفيس، ويضم 2 كافيتريا ودورات مياه ومقاعد انتظار للمواطنين ومكتب إداري، جارٍ الانتهاء من تجهيزاته النهائية ليضم بوابات إلكترونية للدخول والخروج وكاميرات مراقبة تغطي الموقف بالكامل من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات وأعمدة إنارة، وأماكن مخططة لوقوف السيارات وأرضيات مدعمة ببالوعات الأمطار.



كما شهد مسار ترعة المريوطية بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني بعد تغطيته بالكامل، إنشاء ساحات انتظار "ملاكي فيصل" مجهزة بالكامل بأنظمة مراقبة، وتستوعب نحو 60 سيارة ملاكي، وتضم كافيتريا بمساحة كبيرة، ومكتب إداري للتحكم والإدارة.



كما شهد مسار ترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني، إنشاء منطقة تجارية استثمارية، تضم 16 بارتيشن نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة ودورات مياه ومكتب إداري، وتغطى بالكامل بكاميرات مراقبة ونظام صوتي متكامل، فضلًا عن أنها مزودة بعناصر جمالية ومساحات خضراء وخدمات إنارة تجميلية، وملحق بها عدد 2 ساحة انتظار تستوعب كل واحدة منها نحو 35 سيارة ملاكي للتسهيل على مرتادي المنطقة ومنع الانتظار الخاطئ، والذي يعيق حركة المرور والمشاة.



كما نفذت محافظة الجيزة، ساحة انتظار "ملاكي الشيشيني"، مجهزة بالكامل بأنظمة مراقبة، وتستوعب نحو 120 سيارة ملاكي، وتضم مكتب إداري وغرفتين أمن.

كما تم انشاء ساحة انتظار، وذلك في الجزء الأخير من مسار الترعة ما بين شارع فيصل وكوبري الشيشيني، منطقة ترفيهية، جارٍ تجهيزها لتضم 2 كافيتريا بمساحات كبيرة.



وأخيرًا تواصل محافظة الجيزة حاليًا أعمال المرحلة الثانية من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية بقطاعاتها المتبقية من شارع فيصل حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى لإنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار وبارتشينات وممشى سياحي.

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