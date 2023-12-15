الجامع الأزهر يعلن انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية والفروع الخارجية.. غدا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجامع الأزهر، انطلاق الدراسة بموسم جديد برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية، بجميع مراحلها التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وبجميع تخصصاتها، وذلك طبقا للجداول المرفقة، وقد أعلن الجامع الأزهر في نوفمبر عن قبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك إطار اهتمام الأزهر الشريف بهذه العلوم وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية والعربية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن رواق العلوم الشرعية والعربية تنقسم الدراسة فيه إلى ثلاث مراحل: المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، وتنقسم كلٌ من هاتين المرحلتين إلى مستويين مدة الدراسة بكل مستوىً ستة أشهر.

وأضاف أن المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية والتي تتشعب إلى أربعة تخصصات: تخصص العقيدة، وتخصص التفسير والحديث، وتخصص الفقه وأصوله، وتخصص اللغة العربية، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

ولفت الدكتور هاني عودة، إلى أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية تتوفر بنظامي الحضور المباشر وعن بُعد تسهيلًا على الدارسين؛ حيث تُعقد الدراسة بنظام الحضور المباشر في ١٦ محافظة، تم تهيئة مقر بكل محافظة من تلك المحافظات وإعداده لاستقبال الدارسين، بينما يُعقد نظام الدراسة عن بعد ب ٢٧ محافظة عبر قنوات التيليجرام التي خصصتها الإدارة العامة للجامع الأزهر لبث المحاضرات والمواد التعليمية من خلالها، مؤكدا أن الالتحاق بالدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية مجانا ولجميع الأعمار، ويقوم بالتدريس به نخبة من أساتذة جامعة الأزهر.

يأتي هذا برعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة د.محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.