نقيب المهن التمثيلية يعلن وفاة المخرج أحمد البدري داخل معهد ناصر متأثرًا بأزمته الصحية الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 05:32 مساءً - أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدري، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية التي تعرض لها في الآونة السابقة.

كان قد تعرض المخرج أحمد البدرى لبتر في قدمه ويتواجد حاليًا في معهد ناصر، وكانت آخر اعمال المخرج أحمد البدرى فيلم «الشنطة» من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.