عمرو الفقى يشكر كل العاملين فى الشركة المتحدة خلال تغطية انتخابات الرئاسة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 06:36 مساءً - قدم عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لجميع العاملين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أتقدم لكل زملائى بخالص الشكر والتقدير على كل من قاموا به من مجهودات أثناء التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024، لقد كان أداء جميع العاملين بالشركة يتسم بالوطنية والإخلاص وقد استلزم ساعات طويلة وممتدة من العمل المتصل على مدار الساعة ونال اشادة الجميع، وهذا هو العهد دائما في من ينتمون ألى هذا الكيان الكبير .