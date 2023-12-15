وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضى.

وصرح الوكيل بأنه قد بدأت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي على أن تنتهى فى تمام السابعة مساءً.

تتضمن الجمعية بند انتخاب لاستكمال أعضاء مجلس إدارة النادي (عضو مجلس إدارة وعضو شباب بالتذكية ) وتتضمن أيضا مناقشة الحساب الختامي وباقي بنود جدول الأعمال المعلن وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

يأتي ذلك بإشراف قضائي واللجنة العليا بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة وحضور دكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وهالة عبد القادر مدير إدارة الهيئات، وبإشراف الدكتور يوسف عبد الله مدير إدارة شباب الهرم، هدى جمال من إدارة الهيئات بالمديرية، ومسؤولي الهيئات بالإدارة الفرعية.

الجدير بالذكر أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص على التوجيه إلى اتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي

الجمعية العمومية العادية لنادي التعاون الرياضي