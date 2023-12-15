تقدم النادي الأهلى بهدف معلول أمام اتحاد جدة معلول فى مونديال الأندية فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جاتب الفريقين ولم يستمر فترة "جس النبض" طويلاً، وسدد الأهلي أول فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين الشحات قبل أن يرد الفريق السعودي المُلقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لخا الشناوي ببراعة.

وأنطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليُمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو لكن هاني تباطئ في التمرير ليتدخل دفاع الإتحاد وينقذ الموقف.

تواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي لكن على فترات مُتباعدة واسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء حقيقية أحتسبها الحكم ضد مدافع الإتحاد حسن كادش بعدما لمست الكرة "يده" في الدقيقة 21 سجل منها معلول هدف الأهلي الأول.

بعد الهدف نشط أداء إتحاد جدة بحثاً عن إدارك التعادل مع إستمرار الضغط الأهلاوي ، ونال امام عاشور بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 36.

وتصدى الشناوي لكرة من بنزيما وأحتسب الحكم ضربة جزاء للإتحاد بعدما لمست الكرة "يد" محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفار وتصدى الشناوي لضربة الجزاء من بنزيما ببراعة.

أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي بعدما وصلت له كرة أعادها أحمد حجازي لحارس الإتحاد لكن كهربا سددها بعيداً عن الشباك وتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

ويدير مباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

وتأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي فى افتتاح البطولة.