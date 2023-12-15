الأهلي يكتسح اتحاد جدة بثلاثية فى مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - حقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

ونجح "نسور" الأهلي في تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن إصطادوا "نمور" إتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة إتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للإتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينزي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جاتب الفريقين ولم يستمر فترة "جس النبض" طويلاً ، وسدد الأهلي أول فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين الشحات قبل أن يرد الفريق السعودي المُلقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لخا الشناوي ببراعة.

وأنطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليُمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو لكن هاني تباطئ في التمرير ليتدخل دفاع الإتحاد وينقذ الموقف.

تواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي لكن على فترات مُتباعدة واسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء حقيقية أحتسبها الحكم ضد مدافع الإتحاد حسن كادش بعدما لمست الكرة "يده" في الدقيقة 21 سجل منها معلول هدف الأهلي الأول.

بعد الهدف نشط أداء إتحاد جدة بحثاً عن إدارك التعادل مع إستمرار الضغط الأهلاوي ، ونال امام عاشور بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 36.

وتصدى الشناوي لكرة من بنزيما وأحتسب الحكم ضربة جزاء للإتحاد بعدما لمست الكرة "يد" محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفار وتصدى الشناوي لضربة الجزاء من بنزيما ببراعة.

أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي بعدما وصلت له كرة أعادها أحمد حجازي لحارس الإتحاد لكن كهربا سددها بعيداً عن الشباك وتواصل الأداء في وسط الملعب إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط بتفوق واضح كما كان الحال في الشوط الأول مُستغلاً التباطئ من الفريق السعودي الذي أعتمد على أنتفاضة من وقت لأخر يتصدى لها دفاع الأهلي ببراعة.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدفين مُتتالين في الدقيقتين 59 و62 حيث سجل الهدف الثاني حسين الشحات من تمريرة رائعة من كهربا ونجح الشحات في "ركن" الكرة بشكل رائع في شباك الفريق السعودي ونال حسين الشحات بطاقة صفراء ، قبل أن يواصل كهربا التألق ويمرر كرة جيدة إلى أمام عاشور ويُسجل منها هدف الأهلي الثالث.

ونال كهربا بطاقة صفراء للخشونة ،ودفع كولر بالثلاثي ، كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات وكهربا وامام عاشور.

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات متواصلة من إتحاد جدة عن طريق بنزيما وكونتي لكن دفاع الأهلي واصل التفوق على الخط الهجومي للفريق السعودي ، وشارك ديانج في الدقيقة 83 بدلاً من كوكا بسبب إصابة الأخير كما شارك موديست بدلاً من بيرسي تاو وقام الحكم بطرد موديست في الدقيقة 90 بسبب الخشونة القوية مع أحمد حجازي مدافع إتحاد جدة.

وسجل بنزيما الهدف الأول لإتحاد جدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة.

وأدار مباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا وعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).