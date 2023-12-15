بعد فوزه على نادي اتحاد جدة.. مانشستر سيتي يهنئ النادي الأهلي بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 ديسمبر 2023 11:28 مساءً - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي مانشستر سيتي، على تهنئة النادي الأهلى المصري، بالفوز على نادي اتحاد جدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تأهل فيها المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي، تغريدة لها باللغة العربية، وكتبت "تهانينا للنادي الأهلي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وتقام مواجهة مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني، يوم الثلاثاء المقبل، فى تمام الساعة الثامنة من مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ويخوض مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مواجهته الأولى فى مونديال الأندية.

وتأهل فريق أوراوا الياباني، لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره فريق كلوب ليون المكسيكي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية"، فى أولى مباريات دور ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل أليكس شالك لاعب الفريق الياباني، الهدف فى الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليتقدم أوراوا، بهدف نظيف.

وتعرّض ويليام تيسيلو، لاعب فريق كلوب ليون، للطرد فى الدقيقة 84 من زمن المباراة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويلتقى أوراوا ريد الياباني، مع مانشستر سيتى الإنجليزى، بطل دورى أبطال أوروبا، فى دور نصف نهائى بطولة مونديال الأندية، مساء الثلاثاء المقبل.

وكان مونديال الأندية قد انطلق مساء الثلاثاء الماضى، بفوز اتحاد جدة السعودى على نظيره فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بثلاثية نظيفة، ليواجه النادى الأهلى، فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، فى ربع نهائى البطولة.