انت الأن تتابع خبر موعد سداد الفائزين في الحج السياحي باقي قيمته.. السياحة تعلنها أمام الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام إيهاب عبد العال عضو اللجنة الفنية للحج والتابعة إلى وزارة السياحة والآثار بالإعلان عن موعد سداد الفائزين في الحج السياحي للقيمة الكاملة الخاصة بالبرنامج، وتعد من أكثر الأشياء الذي تشغل بال جميع الفائزين في الوقت الحالي.

موعد سداد الفائزين في الحج السياحي

وقال عبد العال عن موعد سداد الفائزين في الحج السياحي للقيمة الكاملة الخاصة بالبرنامج “سوف يتم الدفع في غضون أسبوع من إجراء القرعة وإعلان أسماء نحو 23 ألف فائز بالحج لهذا العام”، وأكد أن القرعة الإلكترونية الخاصة باختيار فرصة الحج السياحي سوف تكون يوم 6 يناير 2024.

وأشار إلى أنه فور الإعلان عن النتيجة الخاصة بالقرعة سوف تطلب شركات السياحة المنظمة للحج من جميع الفائزين في القرعة سداد كامل لقيمة البرنامج ويكون خلال 7 أيام من الإعلان عن النتيجة، وهذا حتى تقوم بسداد القيمة بالكاملة الخاصة بتعاقداتها لموسم الحج الجديد، وبشكل خاص أن الضوابط التي تنظم الحج السياحي، وتم العمل على تحديد موعد نهاية كل الإجراءات الخاصة بموسم الحج يوم 25 فبراير 2024.

خصم مقدم جدية الحجز

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج أن 23 ألف مواطن هم الفائزين في قرعة الحج السياحي عليهم أن يستكملوا كل قيمة البرنامج الخاص بالحج أثناء المدة المحددة، وهذا يكون بخصم قيمة مقدم جدية الحجز التي تم دفعها عند التقديم حتي يقومون بتسجيل أسمائهم في قرعة الحج السياحي، وأيضاً تتحول الرسوم التي تخص الفائزين بشكل تلقائي على حساب شركة السياحة التي تنظم برنامج الحج.

وأنهي عبد العال قائلاً “المواطنين الذين لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي سوف يستردوا قيمة جدية الحجز التي دفعوها عند تسجيل أسمائهم، في غضون شهر من انتهاء قرعة الحج السياحي، ويكون بسداد مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم لجدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية البري والاقتصادي طيران، و 60 ألفاً للمتقدمين لبرامج الحج فئة 5 نجوم”.