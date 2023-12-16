بعد ثلاثية الاتحاد.. الأهلي يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 11:31 صباحاً - يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، والمقرر لها الثامنة مساء الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً في السعودية.

وتخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة اتحاد جدة السعودى تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.