نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تعزّي شعب الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم.

قالت الهيئة في بيان لها، إن الراحل كان به مسيرة وطنية حافلة، قدّم خلالها نموذجًا مشرفًا في خدمة وطنه، والدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، في بيانه، عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيق، حكومةً وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمّد الفقيد برحمته، وأن يُنعم علي الشعب الكويتي بالصبر والسكينة.