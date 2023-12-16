نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنسية الإنجيلية تشكر حملة مواطن على دورها الوطني والتنموي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الكنيسة الإنجيلية الوطنية بكفر العلو ولجنة العلاقات العامة والمواطنة، خالص الشكر والتقدير والاحترام، إلى كل من محمد فاروق المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، وأحمد الليموني، المنسق العام المساعد لشؤون الإعلام والمنسق الإعلامي لحملة مواطن، على مجهوداتهم في العمل الإنساني والمجتمعي خلال عام 2023، والدور التنموي التي تقوم به الحملة في كافة ربوع مصر.

وقال القس نادر نبيل منير، راعي الكنيسة الإنجيلية كفر العلو، إن ما تقوم به الحملة من عمل خدمي وتنموي يستحق الثناء والشكر، متمنيا دوام التوفيق والعمل على تقديم الدعم للمواطن المصري وخدمة الوطن.

وأكد كرم دميان ميخائيل، رئيس لجنة العلاقات العامة والمواطنة، والمرشح البرلماني السابق، أن حملة مواطن بها كل الدعم والتقدير على مسيرتها في حب الوطن والتفاعل مع مطالب المواطن، والعمل التنموي الجاد والبناء، مشيرا إلى أنه يتنمى أن تنعم مصر بالخير والسلام، وأن يكون عاما سعيدا على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.