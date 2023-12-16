فرحات: تحسين المناخ السياسي ساهما في إقبال المصريين للمشاركة بانتخابات الرئاسة 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنَّ انتخابات الرئاسة 2024، بحاجه إلى دراسات كبيرة والكثير من العمل لتحليلها، موضحا: «نحن إزاء ظاهرة جديدة على الحياة السياسية في مصر، مثل عودة الحياة السياسية إلى مصر بالمعنى الدقيق وبمفهوم شامل وغير متحيز أو مختزل، ومن أبرز تجليات ذلك الدعوة إلى الحوار الوطني».

وأضاف «فرحات»، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قرارات هامة للدولة والقيادة السياسة على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تهيئة المناخ وتجهيز المجتمع المصري لحياة سياسية جديدة وطبيعية وجادة، مثل إلغاء مد العمل بقانون الطوارىء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأخيراً الحوار الوطني.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنَّ المشاركة السياسية غير المسبوقة للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، نتجت عن تضافر كل هذه الجهود والمبادرات وإنعاش الحياة السياسية في مصر، والقرارات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنفسه لتجهيز المجتمع لحياة سياسية بالمعنى الحقيقي، بدون اختزال في اتجاهات بعينها، وكذلك سياسة الانحياز الاجتماعي المعلنة للدولة والتي اتبعتها على مدار السنوات العشر الماضية.