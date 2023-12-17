كولر يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم الأحد، الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة اللقاء، كما يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الفوز بلقاء الغد لتسجيل إنجاز تاريخى لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء بالصعود لنهائى كأس العالم للأندية.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء لنجوم الأهلى فى اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، وهو ما يتسبب فى استمرار إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، كما يرغب كولر فى معالجة الأخطاء التي ظهرت على لاعبيه، خاصة فى غياب التركيز وفقدان الكرة بشكل غريب، حيث ينوي تخصيص فقرات فنية لمعالجة هذه الأخطاء.

وضرب النادي الأهلي موعدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بعد الفوز على نادي الاتحاد السعودي ، وكان الأهلي قد قدم مباراة كبيرة وحقق انتصارًا رائعًا على رفاق كريم بن زيمة بنتيجة 3-1 في مباراة كبيرة من جانب الشياطين الحمر.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف لعلي معلول من ركلة جزاء وأضاف هدفين في الشوط الثاني سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور تواليًا.