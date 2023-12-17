أمير الكويت يودع الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالدموع .. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - ودع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالدموع الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح؛ الذى وافته المنية أمس السبت، حيث تقدم صفوف المصلين على جثمان الفقيد أثناء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح .

جانب من الصلاة جانب من الصلاة كما أدى صلاة الجنازة رئيس مجلس الامة أحمد السعدون وكبار الشيوخ والشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك والشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين. الصلاة على الأمير الصلاة على الأمير ثم توجه موكب الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث وارى الجثمان الثرى. ونقل تليفزيون دولة الكويت على الهواء مباشرة صلاة الجنازة من داخل المسجد، بحضور لفيف من أسرة ال صباح ورجال الدولة بالكويت . أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتم نقل جثمان الفقيد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من داخل المسجد في موكب مهيب لاستكمال مراسم التشييع ودفن الجثمان . الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح