نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: تفعيل حصص المشاهدة بالمنصات التعليمية لحل مشكلة عجز المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه سوف يتم تفعيل حصص المشاهدة بالمنصات التعليمية التى أتاحتها الوزارة فى المدارس المتوافر بها البنية التحتية الازمة، وذلك للمساعدة على حل مشكلة عجز المعلمين وتوفير المدرسين، القيمة التعليمية لحصة المشاهدة الواحدة بتعادل حصتين فى الجدول المدرسى، وهو ما يساعد فى حل مشكلة عجز المدرسين.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة استعانت بأفضل المعلمين، وأكثرهم خبرة، وهو ما يستفيد منه المعلم والمدرس، بخلاف الطالب.

ويشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن، انطلاق فعاليات ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى بإستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم.