نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القومي للمرأة" يهنئ ابتسام زايد لتتويجها بذهبية بطولة الدراجات ببولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه اللاعبة ابتسام زايد لتتويجها بذهبية بطولة الجائزة الكبرى العالمية للدراجات داخل المضمار ببولندا في سباق الملاحقة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الفوز المشرف للبطولة ابتسام زايد التي رفعت اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة إنه يعد انتصارا جديدا لفتيات مصر.

من الجدير بالذكر أن ابتسام زايد تشارك في البطولة في إطار الاستعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024، وتقام البطولة بمشاركة، مصر، فرنسا، أوكرانيا، سلوفاكيا، تركمستان، بالإضافة إلى بولندا البلد المستضيف.