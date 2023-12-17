نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين المصريين” تنظّم فعّالية "يوم مع الصحافة الفلسطينية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين المصريين، ليوم تضامني مع الصحافة الفلسطينية، بحمل رسالة “أوقفوا الحرب، انقلوا الحقيقة”؛ لمشاركة أهل غزة فى رفض صفقات التهجير، وإعادة التوطين، ودلك الثلاثاء القادم 19 ديسمبر، بدءًا من الساعة الثالثة، ويتخلل اليوم عدد من الفعّاليات التضامنية.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه بعد استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصوّر قناة الجزيرة، في جريمة حرب متكاملة الأركان، وانضمامه إلى 90 صحفيًا وعاملًا بالإعلام، في قائمة الشهداء، وبعد أكثر من 70 يومًا على طوفان الأقصى، لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة يقف بصمود أمام حرب الإبادة، التي يشنها الكيان الصهيوني، تحت أنظار العالم، ويواجه الإعلام الغربي المنحاز للدعاية الصهيونية، ويواجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير.

وأضافت: “بينما تتصدى الصحافة الفلسطينية لمعركة الحقيقة، والانتصار للعدالة، فإنها تواجه استهداف أفرادها وعائلاتهم”.

تفاصيل الفعّاليات

- من 3 إلى 5 فى بهو الدور الرابع: أوريجامي بألوان علم فلسطين مع أميرة العربى - مدربة أوريجامي، وهي فقرة مناسبة للأطفال والكبار، تعليم مبسط لفن طي الورق "الأوريجامي"، وصناعة مجسمات بألوان العلم الفلسطينى.



- من 5 إلى 6:30 مؤتمر صحفى بالقاعة الرئيسية الدور الرابع: "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة"، يتحدث خلاله:

خالد البلشي - نقيب الصحفيين.

ناصر أبو بكر - نقيب صحفيى فلسطين.

منير زعرور - مدير البرامج والسياسات فى الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للصحفيين.

يعلن خلاله عن خطوات التنسيق بين نقابتى مصر، وفلسطين، والاتحاد الدولى للصحفيين لاتخاذ خطوات أمام الجنائية الدولية ضد استهداف قوات الاحتلال للصحفيين باعتبارها جرائم حرب.

ويتخلل المؤتمر فيلم تسجيلى قصير/ "قصة عنف" - 2023



- من 6:30 إلى 8 القاعة الرئيسية الدور الرابع: ندوة "القضية الفلسطينية بين المعايير المزدوجة.. ومخططات التهجير"، يتحدث خلالها

مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية/ د. عبد العليم محمد.

الكاتب والسياسى/ د. عمرو الشوبكى.

من غزة / د. عطا أبو العيش

الكاتب الصحفى، والإعلامى/ حسين عبد الغنى.

يعقبها فيلم تسجيلى قصير.. "مشاهد من الاحتلال فى غزة" - 1973



- من 8:30 إلى 9:30 القاعة الرئيسية الدور الرابع: فرقة الأولة بلدى.. أغانٍ عن فلسطين.